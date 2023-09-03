Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi' 1 yıl erken bitecek

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini ifade etti.

Projeyle, Ankara-İzmir güzergahında 14 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında yüksek hızlı tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir" ifadelerini kullandı.

"2027'DE HİZMETE GİRECEK"

Uraloğlu, 2028'de tamamlanması planlanan hattın 1 yıl erken bitirileceğini ve 2027 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projeyle, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresinin 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresinin ise 2 saat 50 dakikaya düşeceğine işaret etti.

Proje tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık; zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.