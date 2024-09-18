Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 18.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:48 facebook

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