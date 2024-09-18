Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.762,81 %0,05
        DOLAR 34,1092 %0,06
        EURO 38,0023 %0,30
        GRAM ALTIN 2.818,35 %0,08
        FAİZ 42,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,58 %-0,26
        BITCOIN 60.347,00 %0,35
        GBP/TRY 45,0403 %0,33
        EUR/USD 1,1130 %0,14
        BRENT 73,18 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 4.608,00 %0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu.

        Bakan Uraloğlu İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonrası "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli sorusuna ise "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı