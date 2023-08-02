Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Bakan Uraloğlu, e-Devlet kullanıcı sayısının 63,3 milyona yükseldiğini bildirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu, e-Devlet kullanıcı sayısının 63,3 milyona yükseldiğini bildirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini belirterek, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uraloğlu, yazılı açıklamasında e-Devlet Kapısı'nın öneminin vatandaşlar için günden güne arttığını bildirdi.

        Hızlı hizmet imkanıyla vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini kaydeden Uraloğlu, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Geçen yılın 6. ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 6,3'lük artış gerçekleşti."değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, kullanıcıların 30 milyon 12 bin 473'ünün kadınlardan, 33 milyon 317 bin 717'sinin erkeklerden oluştuğuna dikkati çekerek, e-Devlet Kapısı'nda hizmet sayısının ise 7 bin 169'a ulaştığını ifade etti.

        E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Geliştirilen mobil uygulama ile de hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, vatandaşlarımızın bilgiye çabuk ulaşmasını, kırtasiye masraflarının azalmasını, yönetimde şeffaflığı ve saydamlığı, zaman ve maliyette de tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, 2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirterek, yaklaşık 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet Kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3'e ulaştığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı