Bakan Uraloğlu Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen ve 20 personelin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasına ilişkin Gürcistan Bakanı Sokhadze’nin taziye dileklerini kabul etti. Bakan Sokhadze, son yaşanan trajik uçak kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve Türkiye ile bu konuda tam bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.” dedi.

REKLAM

Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye ve Gürcistan’ın, sadece komşu ülkeler değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı ve kilit roller üstlenen iki stratejik ortak olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı hâline geldiğini ve bundan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.