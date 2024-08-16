ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİNDE NASIL BİR SÜREÇ İŞLEDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalarda bulundu

15 milyon kullanıcısı olan Roblox'a getirilen erişim engeline dair neler yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu:

"Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.

Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim.