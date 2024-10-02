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        Haberler Dünya Bakan Uraloğlu'ndan 'Türk gemileri' açıklaması: Güvenlik seviyesi en yüksekte | Dış Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan 'Türk gemileri' açıklaması: Güvenlik seviyesi en yüksekte

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan limanları ve açıklarında seyir yapan Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) seviyesini en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:37
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        'Lübnan'daki Türk gemileri' açıklaması
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        İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından kara harekatına da başlaması, bunun akabinde İran'ın İsrail'e 500'e yakın füzeyle saldırması; deniz güvenliğini de kritik ölçüde etkiledi.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla, Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesini 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla en yüksek seviye 3'e çıkardıklarını duyurdu.

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        Güvenlik seviyesinin 3'e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirten Uraloğlu, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak" dedi.

        "TÜM GEMİYE ERİŞİM SINIRLANDIRILABİLECEK"

        Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.

        "MALZEMELER DAHA KAPSAMLI ARANACAK"

        Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek, "Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" dedi.

        Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabileceğini belirterek, "Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek" açıklamasında bulundu.

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