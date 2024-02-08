Bakan Uraloğlu: 'Orta Koridor' güçlenecek

Bakan Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

Uraloğlu, görüşmede Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Toplantısı dolayısıyla kendilerini Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Kırgızistan’ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, “İnsanlar zor coğrafyada yaşadıklarında bulundukları şartlara uyum sağlamak ve onun üzerinden gelmek için daha çok gayret ediyorlar. Son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatının aldığı rol bizler için de çok kıymetli. İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz Türk devletleri teşkilatları ‘Türk Yüzyılı’ diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli.” ifadesini kullandı.

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"ORTA KORİDOR DAHA DA GÜÇLENECEK"

Bakan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağının altını çizdi.

Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısının en son 2021 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Toplantıda ikili ve transit taşımalarda serbestleşmesi kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte, tedarik zincirindeki değişimler ve karayolu taşımacılığına artan talep dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir.” dedi.

"DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye’nin yaklaşık demir yolu taşımacılığına da önem verdiğini ve bu alanda da büyük ölçekli yatırımlar yaptığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Bu yatırımlar sadece kendisi için değil bölge ülkeleri için de yarar sağlayan yatırımlardır. 2017 yılında işletmeye açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Orta Koridor üzerinde kesintisiz demir yolu altyapısını oluşturduk. Demiryolu taşımacılığı ile ilgili projeleri de destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN ARASINDA TAŞIMACILIKTA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK"

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev, lojistiğin ekonominin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Görüşmelerimiz çok verimli geçti. Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneğini yük taşımacılığının artmasından da görmekteyiz. Karayolu taşımacılığı alanında iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar da bu anlamda çok önemlidir. Alternatif koridorlara bakarak, Türkiye ile iş birliğinin güçlendirmenin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında taşımacılık alanında iş birliği artırılacaktır” diye konuştu.