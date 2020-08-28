"Her ihracatçının dijital bir danışmanı olacak"

AA / HABERTURK.COM

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin i20 modeli için seri üretim töreni gerçekleşti. Kocaeli'deki Hyundai Assan fabrikasındaki törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

Bakan Varank, Hyundai Assan fabrikasının dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağının da bilgisini paylaştı.

Otomotiv sektöründeki yeni teknolojiler üzerine de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hyundai'nin b-segmet temsilcisi i20'nin Kocaeli'de üretilecek üçüncü neslinin yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.

Hyundai'nin Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, 2 bin 500 çalışanıyla yılda 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor.

Toplam 1 milyon metrekarelik alana sahip olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olma unvanını da elinde bulunduruyor.