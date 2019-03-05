Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere hızlı trenle Ankara'dan Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Harun Karacan tarafından karşılanan Bakan Varank kara yoluyla Mahmudiye ilçesine geçti. Varank, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri gezdi. 'Miracle sera kent projesi' hakkında bilgi alan Bakan Mustafa Varank, KOSGEB desteklemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük 'sera kent' projesinin tarımsal verimliliği artırma, gıda arz güvenliği sağlama ve ihracat potansiyelini yukarıya taşıma noktasında oldukça önemli olduğunu anlatan Bakan Varank, "Yatırım sürecinin tüm aşamaları tamamlandığında milyar dolarlarla ifade edileceğimiz bir üretim tesisini şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece 10 bin dekarlık alanda, 10 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlanması mümkün olacak. Anlayacağınız bu iş bir memleket meselesi. Biliyorsunuz üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık. Savunma sanayiinde nereden nereye geldiğimiz, başarılarımız ortada. Ancak biz bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz de. Gerek sanayinin alt sektörlerinde gerekse tarım gibi hayati alanlarda atılacak adımlar var" diye konuştu.

'SERA YATIRIMINDA ŞART 40 DEKARDAN 20'YE DÜŞTÜ'

Yerli ve milli üretim öncülüğünde, yapısal temelleri daha da güçlendireceklerini vurgulayan Varank, seracılık yatırımlarını desteklemek için Bakanlık olarak geçen hafta önemli bir adım attıklarını söyledi. Bakan Mustafa Varank, bundan sonra 25 dekarlık modern seracılık yatırımlarının da teşvik imkanlarından yararlanabileceğini kaydederek şunları söyledi:

"Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikimizin cazip imkanlarından faydalanabilecek. Yine seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerimizde de iyileştirmeye gittik. Eskişehir'in de dahil olduğu, gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Tam da bu noktada 'sera kent' büyük bir potansiyel sunuyor. Sanayisiyle parlayan Eskişehir'i, tarımda da ülkemizin marka şehirlerinden biri yapmak istiyoruz."

'AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEMEYE BAŞLADIK'

Seracılığa sunulan imkanların sadece yatırım teşvikiyle sınır olmadığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in dün yeni çağrıya çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Bu çağrımız kapsamında, akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de, bunları kullanacak firmaları da destekliyoruz. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmak mümkün. 'Sera kent' projesi 8 yıllık yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü. Ülkemizin en büyük özel araştırma laboratuvarlarından biri bu başarının mimari. Şirketin ürettiği Ar-Ge çıktıları, işte bu tesis sayesinde ticarileşecek. Bakın burada entegre bir sistem kuruluyor. Yani herhangi bir yatırımın çıktısı, başka bir yatırımın girdisi olma özelliğini taşıyor. Sıfır atıkla çalışan koca bir tesisten bahsediyoruz. Dolayısıyla, kaynak verimliliği ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından örnek alınacak bir durum bu. Şirket yeni başlattığımız sanayi doktora programının da aktif kullanıcısı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 26 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için firmaya destek vereceğiz. Bu öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu bursun yüzde 25'i firma tarafından karşılanacak. Mezuniyet sonrasında, bu araştırmacıların şirket bünyesinde istihdamı sağlanacak."

10 BİN DÖNÜMLÜK SERAYI GEZDİ

Bakan Mustafa Varank ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulu olan 10 bin dönümlük 'sera kent' projesi uygulama sahasını gezerek çalışanlarla sohbet etti. Serada yetişen domateslerden yiyen Bakan Varank, yetkililerden de tesisle ilgili bilgiler aldı.



