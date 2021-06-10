AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı

"BU SENE 45 TON ÜZERİ ÜRETİM YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak."

Sürecek...