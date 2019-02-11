Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tasarım faaliyetlerine KOSGEB aracılığıyla destek verdiklerini belirterek, "Desteklerden faydalanan firmalar, yararlanmayan firmalara göre yurt içi satışlarını yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30, çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet karlarını yüzde 64 artırdı." dedi.
Varank, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) düzenlenen, Türk Tasarım Danışma Konseyinin 18. Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tasarımın yüksek teknolojili ürünlerden otomotive, ev eşyasından tekstile kadar her alanda kullanılan stratejik bir araç olduğunu söyledi.
Ürünlerin teknolojik ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra tasarımlarının kalitesinin de rekabet avantajı sağlamada önemli bir rol oynadığını ifade eden Varank, "Fiyat, kalite ve performans açısından benzer ürünlerin yer aldığı bir piyasada, özgün ürün kimlikleri oluşturarak ön plana çıkmanın temel anahtarı tasarım olmuştur." diye konuştu.
Varank, ürünlerin yaşam döngüsündeki kısalmanın firmaları kısa zaman dilimlerinde daha fazla Ar-Ge ve tasarım yoluyla yenilik yapmaya sevk ettiğine işaret ederek, tasarımın Ar-Ge'ye göre daha düşük maliyetli olduğunu kaydetti.
Tasarım yoğunluklu sektörlerin, istihdama ve milli gelire ciddi katkı sağladığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
"Başta KOBİ'ler olmak üzere, tüm üretici aktörlerin tasarım sürecini etkin şekilde kullanıp yönetmesi hayati öneme sahip. KOSGEB aracılığıyla tasarım destekleri veriyoruz. Desteklerden faydalanan firmalar, yararlanmayan firmalara göre yurt içi satışlarını yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30, çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet karlarını yüzde 64 artırdı."
Varank, Türkiye'nin yılda 42 bine ulaşan tasarım başvurusu sayısıyla dünyada ilk 5'te yer aldığını belirterek, uluslararası tasarım yarışmalarında ülkenin aldığı ödüllerden söz etti.
Anılan başarıların Türkiye'nin tasarım alanındaki dinamizmini görmek açısından umut vadettiğini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Tasarım bilincini üretimin her aşamasına yaymak istiyoruz. Özellikle küçük işletmelerin nitelikli ürüne ulaşma ve ürünü geliştirme konularında yaşadığı sıkıntı ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz tasarım merkezlerinin sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Mevcut durumda 321 tasarım merkezimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yapıların nitelikli tasarım üretme kapasitelerini artırmaya devam edeceğiz."
"GELİŞMİŞ TASARIMLARIN PAYLAŞILMASINI MÜMKÜN KILACAĞIZ"
Varank, tasarımla farklılaşmanın markalaşmanın da temelini oluşturduğunu dile getirerek, geçen yıl yürürlüğe giren "Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı"nın vizyonunu "Türk tasarımının küresel bir marka olması" şeklinde belirlediklerini ve uygulamaya konulacak eylemlerle, kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesini geliştireceklerini anlattı.
Tasarım dünyasının gelecek dönemde açık kaynağa daha çok yönelmesinin beklendiğini belirten Varank, "Böylece bir taraftan bireysel üretkenliği destekleyen ve ucuz teknolojilerin yaygınlaşmasını önceleyen bir yaklaşım benimsenirken, diğer taraftan gelişmiş ve sorunsuz uygulanabilecek tasarımların, bir kişi veya kuruluşun denetiminde olmaksızın paylaşılmasını mümkün kılacağız." dedi.
Varank, tasarımcıların kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini kaydederek, tasarımın dijitalleşmesi yolunda atılacak adımları Tasarım Konseyi bünyesinde değerlendirip uygulamaya koyacaklarını söyledi.
"ALAN BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDECEĞİZ"
Tasarımı sadece endüstriyel ürünleri farklılaştırılarak katma değerlerinin artması kapsamında değerlendirmediklerine dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:
"Daha bütüncül bir bakış açısına sahibiz. Nitekim bu bakış açımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 31 Mart yerel seçim manifestomuza da yansıttık. Kentsel tasarım, üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek, fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayacak ve yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız."
Planları, altyapı ve üstyapı projelerini her şehrin asıl karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacaklarını dile getiren Varank, bu kapsamda teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanacaklarını, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açacaklarını ifade etti.
Varank, belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, binalardan cihazların yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceklerini de bildirdi.
Yeni nesillerin geleceğin teknolojilerini geliştirme ve üretme süreçlerine katılımının temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin 12 ilde yapılacak seçme sınavına 83 bin 905 öğrencinin başvurduğunu söyledi.
TÜRKPATENT BAŞKANI HABİP ASAN'IN KONUŞMASI
TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan da başvuru ve tescil işlemlerinin yanı sıra tasarım stratejisi ve eylem kapsamına ilişkin bilgi ve verileri Türk Tasarım Danışma Konseyine sunduklarını dile getirdi.
Asan, Konseyin Türkiye'de tasarıma dair politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.
Varank'ın Prof. Dr. Önder Küçükerman'a "Tasarım Konseyi Onur Ödülü"nü takdim etmesinin ardından Konsey toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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