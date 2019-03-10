Bakan Varank, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Varank, ardından açılış kurdelesini keserek, pazarın hayırlı olmasını temenni etti.
Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, her bölgenin, her şehrin, her ilçenin potansiyelini değerlendirerek, orada ekonomiyi yükseltmeyi ve en verimli yatırımları yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Hayırlı bir iş için Doğubayazıt'ta olduklarını belirten Varank, "Modern hayvan pazarımızın resmi açılışını yaptık, kurdelesini kestik. DAP İdaresi Başkanlığımız, buraya 3 milyondan fazla kaynak ayırdı. Bu bölgede hayvancılık çok önemli. Hayvancılık yapan Ağrılı, Doğubayazıtlı kardeşlerimiz modern hayvan pazarını kullanacak, buradan bol, bereketli, hayırlı kazançlar elde edecek." diye konuştu.
Bölgesel kalkınmaya önem verdiklerini vurgulayan Varank, "Doğubayazıt'ın hem hayvancılık hem de turizm anlamında müthiş bir potansiyeli var. Doğubayazıt'ımızın bu potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bu kadim, güzel ilçemizi tüm dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunun için burada huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor." ifadelerini kullandı.
"YATIRIMLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"
Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemli bir viraj olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Hem Doğubayazıt hem de Ağrı'mızda huzurun ve sükunetin, yatırımların devam etmesini istiyoruz. AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz da yanımızda. Hükümet olarak, şahsen Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Ertuğrul Bey'in bütün projeleriyle Doğubayazıt'a elimden gelen katkıyı vereceğim. Doğubayazıt'tan farklı bir tercih, doğru bir tercih bekliyoruz. İnşallah Doğubayazıtlı kardeşlerimiz, oyunu huzurdan, sükunetten yana kullanır."
Bakan Varank, açılışa katılan gençlere 10 GB'lik internet paketi dağıttı.
Açılışa, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.
Varank, beraberindekilerle Ağrı Dağı önünde fotoğraf çektirdikten sonra helikopterle Ağrı'ya geçti.
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