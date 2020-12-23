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Varank, Twitter hesabından, Milas zeytinyağının, AB'de coğrafi işaret alarak tescil edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında, "Avrupa Birliği nezdinde yapılan başvuruya ilişkin inceleme ve ilan süreçleri başarıyla tamamlanan Milas zeytinyağı, 23 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi." ifadelerini kullandı.

AB'DE TESCİL SÜREÇLAERİ DEVAM EDEN 18 COĞRAFİ İŞARET BULUNUYOR

Türk Patent ve Marka Kurumundan yapılan açıklamada da AB'ye Milas zeytinyağının tescili için başvurunun 2017'de Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldığı belirtildi.

AB'nin ilgili komisyonunda kabul edilerek 17 Eylül tarihinde ilan edilen başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine söz konusu yağın, AB'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına girdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milas zeytinyağı; Antep baklavası Aydın inciri, Aydın kestanesi ve Malatya kayısısından sonra AB'de tescilli 5’inci coğrafi işaretimiz oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizde ulusal coğrafi işaret başvurularına ilişkin işlemleri yürütmekle birlikte, AB nezdinde coğrafi işaret koruması başvurusunda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza teknik anlamda uzmanlık desteği sağlamaktadır."

Açıklamada, AB'de tescil süreçleri devam eden 18 coğrafi işaretin bulunduğu ifade edildi.