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Haberlerİş-YaşamBakan Varank: Oyun alanında faaliyet gösteren 230 firmaya 1.4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı
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Bakan Varank: Oyun alanında faaliyet gösteren 230 firma 1.4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık. Teknoloji geliştirme bölgelerimizde oyun alanında faaliyet gösteren 230 firma bugüne kadar 1,4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı." açıklamasında bulundu

Bakan Varank: Oyun alanında faaliyet gösteren 230 firmaya 1.4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı
İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı

Bakan Varank, "Teknoloji geliştirme bölgelerimizde oyun alanında faaliyet gösteren 230 firma bugüne kadar 1,4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı. Uluslararası bir teknoloji firması ile, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek bir 'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi

Sürecek...

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