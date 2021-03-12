Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu." dedi.
Bakan Varank şunları söyledi:
"2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."
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