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Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu." dedi

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu." dedi.

Bakan Varank şunları söyledi:

"2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."

Sürecek...

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