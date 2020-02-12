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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2018 verileri ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2018 verileri yayımlandı diyen Varank, "Son 8 yılda,yoksulluk azalışı başta olmak üzere önemli mesafeler kaydettik. Bakanlık olarak; Ar-Ge, girişimcilik, bölgesel kalkınma ve yatırım desteklerimizle refahı ülke geneline yaymak için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi