Bakan Varank'tan Togg açıklaması!

İHA

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve “iklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A’dan Z’ye 360 derece ele alınacağı "EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı", ATO Congresium’da devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde moderatörlüğünü tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’nin yaptığı açılış programı ATO Congresium Ana Salon/Biotrend’de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlattıkları Türkiye’nin Otomobili Togg projesinin yenilikçi ve akılcı hamlelerin başında geldiğini belirterek, “Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız. Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Varank, Togg ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz. Tabii sektörde yaşanan bu hızlı gelişmelerle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor” dedi.