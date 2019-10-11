Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Bakan Varank'tan 'yerli malı kullanın' çağrısı

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu

Mustafa varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de, yüksek kaliteli üretimleriyle dünyada kendisini kabul ettiren çok sayıda firma bulunduğunu söyledi.

Bunlardan bazılarının yurtdışından gördükleri ilgiyi iç pazarda görememekten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Varank, LÖHER firmasının da dünya genelinde birçok prestijli projenin asansör ve yürüyen merdiven talebini karşıladığını ifade etti.

LONDRA'YA GÖNDERİLECEK

Varank, firmanın yüzde 85 yerlilik oranıyla ürettiği yürüyen merdivenin de Londra'daki Stansted Havalimanı'na gönderileceğini dile getirdi. Türkiye'de bazı inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlerin yerli ve milli ürünleri kullanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar bizi üzüyor. Kamu alımlarında aslında yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması mecburiyeti var. Tabii idareler bunun arkasından dolanacak usuller buluyorlar. Ben buradan hem inşaat firmalarına hem kamu idarelerine ve yerel yönetimlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, yerli ve milli ürünleri geliştirip üreten firmalarımız varken lütfen yabancı ürünleri tercih etmesinler. Gelsinler bu firmalarla anlaşsınlar. Böyle kaliteli ürünleri kullansınlar. Burada yürüyen merdiven var. Bu firmamız bu yürüyen merdiveni Türkiye'de satamıyor, ihracat yapmak zorunda kalıyor. Biz bütün firmalarımıza, inşaat şirketlerimize buradan bir çağrıda bulunmuş olalım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boğaziçi ve Tekfen, Açık Ders'i Anadolu'ya taşıyor
İŞ-YAŞAMBoğaziçi'nden Açık Ders
D.ream eski CEO'su Veziroğlu Marc Murphy ile mekan açacak- haberler
İŞ-YAŞAMVeziroğlu ünlü şefle mekan açıyor
Yerli balon test uçuşunu başarıyla tamamlandı
İŞ-YAŞAMİlk yerli balon Kapadokya'da
"İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak"
İŞ-YAŞAM"İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak"
Fitness pazarı hızla büyüyor
İŞ-YAŞAMFitness pazarı hızla büyüyor
Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7, kilosu 7 bin TL
İŞ-YAŞAMKilosu 7 bin TL! Dünyanın en kalitelisi Ordu’da
Makine ihracatı 3. çeyrekte 13 milyar doları geçti
İŞ-YAŞAMMakine ihracatı 3. çeyrekte 13 milyar doları geçti
Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği
İŞ-YAŞAMBakanlık açıkladı! Ordunun emrinde
İhracatın yarısından fazlasını 3 il sırtlıyor
İŞ-YAŞAMİhracatın yarısından fazlasını 3 il sırtlıyor
THY eylülde yüzde 82.9 doluluğa ulaştı
İŞ-YAŞAMTHY eylülde 6.7 milyon yolcu taşıdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X