Bakan Varank:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiAjans Haberleri
ABONE OL

Bakan Varank: "TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, "TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank:
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, "TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

"Society for Science & the Public" adlı dernek tarafından birçok kurumsal, akademik sponsorlar ile gerçekleştirilen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, ABD’nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen "dünyanın en büyük bilim yarışması" olma özelliğini taşıyor.

Her yıl 80’den fazla ülkeden, 1100’ün üzerinde projeyle yaklaşık 1800’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katılmak üzere Türkiye'yi temsilen seçilen 14 projenin sahibi 19 öğrenci arasından 6 projenin sahibi 7 öğrenci özel ödül, 7 projenin sahibi 9 öğrenci de Regeneron ISEF büyük ödülünü kazandı.

Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK ile öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, "Lise seviyesinde dünyanın en büyük proje yarışması ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ülkemiz adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanarak tarihi bir başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Projeler, 4 aşamada değerlendiriliyor

Söz konusu yarışma, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlendi ve video konferansla yapılan jüri değerlendirmeleri sonucunda çeşitli ulusal, uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen özel ödüller ve Regeneron ISEF büyük ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK tarafından 52 yıldır düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirme, bölge değerlendirmesi, final değerlendirmesi ve uluslararası proje yarışmalarına katılacakların belirlenmesi olmak üzere 4 aşamadan geçiyor.

- Ödüllü projeler

Yarışmada, "Kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak elektro-mekanik çözüm önerisi", "Seçici uzuvlu montaj robotik ayak (SUMRA),"Üç boyutlu biyoyazıcıda lületaşı, yumurta kabuğu, jelatin biyokompoziti ve kök hücrelerle yapay kemik dokusu üretimi" projeleri hem büyük hem de özel ödüle layık görüldü.

Ayrıca "Atık lityum iyon pillerinin geri kazanımıyla pil eldesi", "Alternatif filament olarak 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir B4C/RHDPE mikrokompozitinin sentezlenip bağ oluşturma kapasitesinin matematiksel modellemeler kullanılarak araştırılması", "Optik elemanlar yardımıyla üç boyutlu kızılötesi görüntüleme sistemi", "Safranin O ve kristal viyole boyar maddelerinin Pyracantha Coccinea biyokütlesi ile adsorpsiyonu" projelerini geliştiren öğrenciler büyük ödülün sahibi oldu.

Öğrencilerin, "Çizgelerin kesme sayısı (crossing number) için dinamik bir kesin algoritma önerisi", "Derin öğrenme ile beyin tümörü segmentasyonuna yeni bir yaklaşım", "Yüksek verimli multijunction silisyum fotovoltaik hücre yapımı ve 'Yeşil sentez' grafen kuantum noktaları üreterek yapılan fotovoltaik hücrelerde kullanımı" projelerine özel ödül verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin Mars'a ilk ayak izini bıraktı
TEKNOLOJİÇin Mars'a ilk ayak izini bıraktı
2021'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİHer 100 doların 38 doları ona gitti!
Jahrein, Twitch yayınına Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ediyor! Twitch nasıl bir uygulama?
TEKNOLOJİTwitch nasıl bir uygulama?
Son dakika haberi WhatsApp'tan Türkiye açıklaması - Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp'tan Türkiye açıklaması!
Android 12 Beta hangi telefonlara gelecek? Android 12 güncellemesi alacak akıllı telefonlar
TEKNOLOJİAndroid 12 Beta hangi telefonlara gelecek?
SON DAKİKA! WhatsApp Türkiye'de geri adım attı! İşte detaylar... Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp Türkiye’yi Avrupa’ya aldı!
Twitter hesap doğrulama için 'mavi tık'ın yeni kurallarını açıkladı - Son dakika Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan 'mavi tık' kararı!
GERİ ADIM! Son dakika: 'WhatsApp güncellemesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek'
TEKNOLOJİ'WhatsApp güncellemesi Türkiye’de yürürlüğe ...
WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi! WhatsApp'tan "GERİ ADIM" açıklaması geldi!
TEKNOLOJİWhatsApp sözleşmesi iptal mi?
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
TEKNOLOJİDedeler Facebook, torunlar Instagram