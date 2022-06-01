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Trendyol, yurtdışı operasyonlarının başlangıç noktası Berlin’de bir resepsiyon düzenledi.

Şirketin etkinliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ayrıca Trendyol’un Berlin ofisini ziyaret ederek, gelecekte Trendyol’un daha büyük ofisler açmasını temenni ederek, Trendyol’a yurtdışı çalışmalarında başarılar diledi.

Varank, Trendyol’un Berlin ofisinde çalışanlarla da sohbet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk heyetine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol yöneticileri eşlik etti.

Mustafa Varank’a adına Türk Eğitim Vakfı’na yapılan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na yapılan bağış sertifikası takdim edildi.

'KÜRESEL TİCARETİN 6'DA BİRİ E-TİCARET'

2 yıl öncesine kadar, 1 milyar dolar değerlemeyi geçen tek bir Türk girişimi yokken şimdi 6 unicorn girişim olduğundan bahseden Bakan Varank, "Şu husus artık çok açık, ekonomik büyümeye, istihdama, teknolojik dönüşüme katkıları sayesinde e-ticaret, yeni ekonominin adeta lokomotifi olacak. Bugün, 28.5 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminin 5 trilyonluk kısmını e-ticaret oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 17’lik bir orandan bahsediyoruz. Görülen o ki, e-ticaret bu pastadan aldığı payı her geçen gün artırmaya devam edecek. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli, e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18. Türkiye’de bugün 500 bine yakın KOBİ, e-ticaret kullanıyor. Bunların yarısından fazlasının pazar yeri ise Trendyol" dedi.

Trendyol’un Türkiye’nin ilk decacornu olmasından sonra Trendyol Operasyon Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Varank ile aralarında geçen bir sohbeti paylaşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Geçtiğimiz yaz Sayın Bakanımıza Hakkarili satıcılarımızın ürettiği tesbihi Avrupa’ya satacağız diye söz vermiştim. İşte bugün o sözü tutuyoruz. Trendyol, bundan 12 yıl önce iki genç tarafından kuruldu. Gece gündüz çalışarak, şirketlerini büyüttüler. Şimdi ise Türkiye-Almanya arasında sizin desteğinizle birlikte yeni bir kapı açıyoruz. İki gün önce Almanya’da bir günde rekor siparişe ulaşarak 200 bin ürün satışı gerçekleştirdik. Biz bugün dünyaya açılma planları yapabiliyorsak, bu 260 binin üzerindeki satıcımızla, KOBİ’mizle, esnafımızla ve üreticimizle birlikte ülkemizde yakaladığımız başarı sayesindedir" ifadelerini kullandı.