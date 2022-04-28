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Haberler İş-Yaşam Bakan Yanık: 4 başlıkta 119.5 TL yardım ödemesi yapıldı
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Bakan Yanık: “4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık”

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Yanık: 4 başlıkta 119.5 TL yardım ödemesi yapıldı
İHA

Nisan ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı çerçevesinde ödemelerin yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, “Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu çerçevede toplamda 76,3 milyon TL destek sağladık” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 21,7milyon TL yatırdıklarını söyledi.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu çerçevede 21,5 milyon TL hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

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