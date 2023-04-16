Bakan Yanık: “Nisan ayı içerisinde 645 milyon 269 bin 922 TL SED ödemesi yaptık”

İHA

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

187 BİN ÇOCUĞUN MASRAFLARI KARŞILANDI

Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.