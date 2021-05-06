AA

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim edilmeye başlandığını belirten Yanık, ayrıca e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye de 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı.

Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." bilgisini verdi.

Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

Bakanlıkça, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor.

Yardım programı hak sahipliği durumu, e-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebiliyor.