İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-27" başlığıyla yaptığı açıklamada, düğün konvoyuna katılan bazı kişilerin araçlarını durdurarak trafik akışını engellediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Görüntülerin İstanbul Küçükçekmece'de kaydedildiğini aktaran Yerlikaya, "Trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır." ifadelerini kullandı.