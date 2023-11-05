Bakan Yerlikaya açıkladı! Suç örgütü yöneticileri yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul'da yakalandığı bildirildi

İnterpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul'da yakalandı.

COMANCHERO ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE İLGİLİ SON GELİŞME:



İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENİYLE ARANAN VE COMANCHERO SUÇ ÖRGÜTÜ’NÜN YÖNETİCİLERİNDEN OLAN MAXİMİLLİAN RIVKIN (CEM CANSU) VE NECMİ SAKİ İSTANBUL’DA YAKALANDI.



❌“Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası… pic.twitter.com/7SxwJWVjqy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 4, 2023

Konu ile ilgili gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen 'Comanchero Organize Suç Örgütü' soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.

Comanchero Organize Suç Örgütü'nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi. Comanchero Organize Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.