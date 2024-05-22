İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kıymetli milletvekilleriyle; Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve Sahil Güvenlik Komutanımızın katılımıyla bir araya geldik.



Sayın Milletvekillerimize Bakanlığımızın çalışmaları hakkında… pic.twitter.com/y22srJzukd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2024

Görüşmede milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.