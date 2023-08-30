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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya: Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında Bingöl'de 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildiğini, 3 kişinin tutuklandığını; Osmaniye'de Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müştereğinde düzenlenen operasyonda da 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilerek, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:47
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        "Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı"
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda: 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında: 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Bingöl
        #Osmaniye
        #yerel haber
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