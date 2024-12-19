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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya: Bursa'da 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

        Bakan Yerlikaya: Bursa'da 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:48
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        5 bin 740 sahte alkol ele geçirildi
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        Yılbaşı öncesi emniyet birimlerinin operasyonları hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

        Ali Yerlikaya operasyonla ilgili olarak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;

        5 bin 740 şişe sahte alkol,

        450 adet sahte bandrol ve

        160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.

        twitter
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