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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya'dan NARKOÇELİK-6 Operasyonu açıklaması

        Bakan Yerlikaya'dan NARKOÇELİK-6 Operasyonu açıklaması

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 25 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-6" operasyonlarında 8 ayrı "sokak satıcısı yerel suç örgütü"nün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde, 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:34
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        Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 245 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 25 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-6" operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        OPERASYONLARA 1472 PERSONEL KATILDI

        Yerlikaya, paylaşımında uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 1472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla "Narkoçelik-6" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        245 GÖZALTI

        Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'teki operasyonlarda 8 ayrı "sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini" ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.

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        8 AYRI "SOKAK SATICISI YEREL SUÇ ÖRGÜTÜ" ÇÖKERTİLDİ

        Ali Yerlikaya, açıklamasında bazı illerdeki operasyonlara ilişkin şu detayları verdi:

        "Bursa'da 2 yerel organize suç örgütü çökertildi, 30 bin sentetik ecza ele geçirildi, 62 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 135 kilogram esrar ele geçirildi, 45 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 54 kilogram skunk ele geçirildi, 19 sokak satıcısı yakalandı. Hakkari'de 88 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. İstanbul'da 68 kilogram metamfetamin, 62 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ve 12 kilogram kimyasal ham madde ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı. Mersin'de 108 bin captagon hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. İzmir'de 38 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 3 kilogram kokain, 3,5 kilogram eroin ve 11 bin ecstasy hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı."

        Bakan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin, milletin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.

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