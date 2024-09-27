Bakan Yerlikaya'dan Yunan botuna tepki: Kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada 300 milyon insanın göçmen durumunda olduğunu belirten Yerlikaya, 123 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini, bunun da 47 milyonunun koruma altındakiler olduğunu söyledi.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken en önemli konulardan birisinin bu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "İnsani ve vicdani duruş sergileyen ama kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden asla taviz vermeyen bir şekilde durmadan, duraksamadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz." dedi.

REKLAM Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 384 bin yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu, 3 milyon 92 bin geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş"le ilgili rakamları da paylaşarak, "2016-2024 yıllar arasında toplam 715 bini aşkın Suriyeli karşı tarafa gitmiş. 1 Haziran 2023 yani bu kabine döneminde 160 bin 236'sı gitmiş." dedi. "BİR DAHA BU NEVİ ÜZÜNTÜLER, ACILAR OLMAMASI NOKTASINDA GAYRET SARF EDİYORUZ" Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "Gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. İlgili birimler tahkikatını, tahlilini yapıyor. Bir daha bu nevi üzüntüler, acılar olmaması noktasında gayret sarf ediliyor. (Polis memuru Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti) UYAP'ta kayıtlı 19 suçu var. Bunlardan beraat ettikleri var, yargılanmaları devam edenler var. Yargılaması devam edenlerle ilgili süreç adliye kısmı." dedi.

REKLAM RUHSATSIZ SİLAHLA İLGİLİ YASA HAZIRLIĞI Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok büyük sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini aktararak, bununla ilgili bir yasa hazırlıklarının olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme geleceğini söyledi. Yerlikaya, "Çok daha caydırıcı olacak. Kararlılığımız şu; artık açık kaynaklardan, sosyal medyadan öyle bir görüntü paylaşmaya cesaret edemeyecek hale getirecek caydırıcı bir madde getirmekte kararlıyız." diye konuştu. YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE DENİZİ'NDE KARASUYU İHLALLERİ Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides görüştüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. 'Büyük üzüntü duyduğunu, bu konuyla ilgili soruşturma açtığını, sorumlular hakkında gereken işlemleri yapacağını ve tekrar olmamasıyla ilgili de büyük bir hassasiyetle çalışma yaptığını' kendisi bana söyledi. Burada şunun altını çizmemiz lazım, mesafe çok yakın 3 mil. Mesafe ne kadar kısa, tekne ne kadar hızlı olursa olsun o görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu. Biz de kabul etmiyoruz, onu söyledik. Tekrar olmaması ile ilgili kararlılığımızı paylaştık. Dışişleri Bakanlığımız da açıklamasını yaptı. Önemli olan şey şu, bir daha olmayacağıyla ilgili bir samimiyetin olması. Bunu görüyoruz ve bakacağız hep beraber.

Bizim de zaman zaman balıkçılarımızın Yunanistan sınırına gittiği zaman veya onların balıkçılarının teknelerinin buraya geldiği zaman bunu bizim aklı selimle ama uluslararası hukukta yapmamız gereken normlar neyse ona göre bunu yapmamız lazım. Bunu da yapıyoruz, bu kararlılığı gösteriyoruz. Liderlerin ve heyetlerin ziyaretiyle gayet iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki var. Burada iletişimin gücüne inanıyoruz ama vatandaşlarımızın razı olmayacağı, kabul edemeyeceği hiçbir şeye zaten bizim razı olmamız mümkün değil. Bunu da diplomasinin ve iletişimin gücüyle aşacağımıza inanıyorum."

NARİN GÜRAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayla ilgili ise şunları söyledi: "Bu nevi bir dramın, trajedinin olmaması için hem dua ediyoruz hem gayret gösteriyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacak ve konuşulacak diye düşünüyorum. Millet olarak, toplum olarak, aile olarak almamız gereken pek çok dersler olduğunu düşünüyorum. Soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Çok büyük bir gayret olduğunu görüyorum. Çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Adalet Bakanımız bu konuyla ilgili, aydınlatma noktasında zaman zaman açıklama yapıyor. Temennim odur ki fazla vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak ve Adalet Bakanımız bunu aziz milletimizle paylaşacak."