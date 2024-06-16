Bakan Yerlikaya: Dünyanın en güvenli şehirleri bizim şehirlerimiz olacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Biz başta terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, sözüm ona şehir eşkıyası diye kibirlenenlere, zehir tacirlerine, düzensiz göç ve bunlara vesile olan kaçakçı organizatörlerine ve suçun küçüğü büyüğü yok diyoruz. Her zaman kişilere ve mallara karşı işlenen suçlara da biz kendimizle yarış halinde olmaya, güvenlik kuvvetlerindeki kıymetli jandarma, emniyet ve sahil güvenliğindeki arkadaşlarımızla beraber, gece gündüz demeden, durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Sizin destek ve dualarınız bizim en büyük heyecanımız. Bunu da görüyoruz ve size layık olmak için de Cenab-ı Allah biliyor ki, hasbi olarak gayret gösteriyoruz. Çok çok ama çok daha iyi olacağız. Bunu göreceksiniz, hep beraber göreceğiz. Dünyanın en huzurlu, dünyanın en güvenli şehirleri Allah'ın izniyle bizim şehirlerimiz olacak, olmaya da devam edecek. Bunu gösterecek bir duruşumuz var ve milletimizin de desteği var.” dedi.

"BİRLİKTE BEREKET VARDIR" Partililere mesajlarını aktaran Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan, partimizin kurulduğu ilk günden bugüne ve bundan sonra da Allah'ın izniyle hep hizmet aşkıyla yürürken büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz çalışırken ve bu yüzyılı da Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı yapmak gibi bir hedefimiz, idealimiz varsa, bunu kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, birbirimize sırtımızı ilk günkü gibi yaslayarak ilerleyebiliriz. Birlikte bereket vardır. Cenabıallah'ın başarı eli oradadır. Bunun gayrısında Allah muhafaza o zaman bereket olmaz, ortak farklı birisi olur. Onu da istemiyoruz, kabul edemiyoruz.”