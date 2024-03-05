Bakan Yerlikaya duyurdu: 79 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul'da PKK/KCK Terör Örgütü'ne 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 278 operasyon yapıldı." ifadelerini kullandı
Giriş: 05.03.2024 - 19:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütü’ne 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 278 operasyon yapıldı.
496 şüpheli gözaltına alındı. 118’i tutuklandı, 142 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ