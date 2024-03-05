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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 79 terörist etkisiz hale getirildi

        Bakan Yerlikaya duyurdu: 79 terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul'da PKK/KCK Terör Örgütü'ne 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 278 operasyon yapıldı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:08
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        79 terörist etkisiz hale getirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütü’ne 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 278 operasyon yapıldı.

        496 şüpheli gözaltına alındı. 118’i tutuklandı, 142 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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