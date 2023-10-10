İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, yurt genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin, "İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizin organize suç örgütlerinden temizlenmesi geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında; organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" dedi.

Yerlikaya, ayrıca, "4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında organize suçlar ile mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 702'si tutuklandı. 594'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir" ifadelerini kullandı.