Bakan Yerlikaya: Sibergöz-13 operasyonunda 73 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu düzenlendi. 8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yapmış olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi.

8️⃣’i Türk Vatandaşı, 6️⃣5️⃣’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗



Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,… pic.twitter.com/jA43tHsfdI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024

Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara, Milletimizin Parasına Göz Dikenlere Karşı Operasyonlarımız Artarak Devam Edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen “SİBERGÖZ-13” operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

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Operasyonda yapılan aramalarda;

*103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör,

*200 adet telefon,

*3 adet ruhsatsız tabanca,

*50 bin dolar döviz ve 178 bin TL,

*Çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile

*İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.

Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir