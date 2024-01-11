Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya: Sibergöz-13 operasyonunda 73 kişi yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Sibergöz-13 operasyonunda 73 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu düzenlendi. 8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca: 73 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yapmış olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

        Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara, Milletimizin Parasına Göz Dikenlere Karşı Operasyonlarımız Artarak Devam Edecek.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen “SİBERGÖZ-13” operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

        REKLAM

        Operasyonda yapılan aramalarda;

        *103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör,

        *200 adet telefon,

        *3 adet ruhsatsız tabanca,

        *50 bin dolar döviz ve 178 bin TL,

        *Çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile

        *İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

        Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.

        Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #Sibergöz
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"