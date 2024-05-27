Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu belirterek, "Bilimsel verilere göre başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını söyledi.

Bu konuya dair çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulması mecburiyeti olduğunu dikkat çekerek, "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" dedi.