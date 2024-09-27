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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:37
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        Bakan Yumaklı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatacağını söyledi.

        Bakan Yumaklı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte bir hayvan çiftliğini ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.

        Hem Gaziantep şehrini ve girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarının ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizin tekraren altını çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum."

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