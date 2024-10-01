Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar anlık paylaşılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güvenilir gıdada yeni dönemi başlattıklarını dikkat çekerek, "Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi
Giriş: 01.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:12
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taklit, tağşiş ve hileli gıdaların tespiti ve kamuoyu bilgilendirmesi için geliştirilen güvenlik sistemini tanıttı.
Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı.
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