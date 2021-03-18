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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 krizinin dünyada kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını söyledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 krizinin dünyada kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını söyledi
AA

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumuna video mesaj gönderdi.

Mesajında salgının küresel ekonomi ve halk sağlığı sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir yük getirdiğine dikkati çeken Selçuk, bu krizin kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını ve dünya çapında yoksul kadınların oranının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Selçuk, bu durumu dikkate alarak Türkiye'de tüm acil durumlarda kadınlara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Türkiye'deki sosyal hizmet ağımız ve kapsamlı sosyal yardım programlarımızla kadınları destekliyoruz." dedi.

"KADINLAR SADECE KALKINMADA DEĞİL BARIŞIN İNŞASINDA DA ÖNEMLİ ROL OYNAR"

Kadınların sadece kalkınmada değil barışın inşasında da önemli rol oynadıklarının altını çizen Selçuk, "Kadınların kamusal yaşama ve karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımının sağlanması kuşkusuz çok boyutlu ve koordineli politikalar gerektiren bir hedeftir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Türkiye'de başta kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması olmak üzere pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler kapsamlı bir 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hazırladık ve 5 ana politika ekseni belirledik; karar alma mekanizmalarına katılım, ekonomi, eğitim, sağlık ve medya. 2002 yılına göre kadın milletvekili sayısı son seçimlerde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Bu artış önemli bir başarıya işaret etse de gelecek yıllarda daha yüksek temsil oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz."

"SON 20 YILDA KADIN KONUK EVİ SAYISI 11'DEN 148'E ÇIKARILDI"

Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini yükseltmekten kadınların iş gücü piyasasına katılımını artırmaya kadar bir dizi önemli adımlar attıklarını dile getiren Selçuk, Aile ve iş hayatı dengesini sağlamak için de gerekli yasal düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, tüm şehirlerde "Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri" kurduklarına ve son 20 yılda kadın konuk evi sayısını 11'den 148'e çıkardıklarını vurguladı.

"Gelişen bir topluma ulaşmanın yolunun kadın ve erkek arasında dayanışma kurmaktan geçtiğini belirtmek isterim." diyen Selçuk, Türkiye olarak "kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla ilerlemeye, mevcut çabaları artırmaya kararlı olduklarını belirtti.

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