Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

AA

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını, 2002'de emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken bugün sadece elektronik başvuru ile işlemlerin tamamlandığını belirtti.

Emekli aylığı bağlama süresi 2002'de 3 ayı geçerken bugün bunun ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıldığına dikkati çeken Selçuk, daha önce emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse 2 ay beklemek zorundayken şimdi bunun, bekleme olmaksızın talep edilen bankaya gönderildiğini kaydetti.

Selçuk, e-Devlet aracılığıyla emekli vatandaşlara tercih ettikleri bankadan aylık alma imkanı sağlandığını, ayrıca aylığını PTT aracılığıyla alan emeklilerin talep etmeleri halinde ödemelerinin evlerinde yapıldığını belirtti.

Emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını kaydeden Selçuk, "2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1500 lira olan emeklilerimiz 500 lira, 1500-2500 lira arasındakiler 625 lira ve 2500 liranın üzerinde emekli aylığı bulunanlar da 750 lira promosyon alma imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

- "Emeklilik döneminde girişimciliğin önünü açtık"

Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1500 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirten Selçuk, "Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. 12,4 milyon emeklimize altıncı kez 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Emeklilere yapılan ödemelerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2002'de yüzde 4,6 iken bu oranın 2019'da yüzde 7'ye yükseldiğine dikkati çeken Selçuk, 2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına yüzde 72, Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168, memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapıldığını hatırlattı.

Selçuk, emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerin aylığından yapılan yüzde 15'lik sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdıklarını anımsatarak böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtıklarını kaydetti.

- "Emekliler baş tacı"

Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının, emekli vatandaşlardan yüzde 10 olarak alındığını belirtti.

Selçuk, ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-Devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti.

"Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz." ifadelerini kullanan Selçuk, ayrıca "ALO 170" hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden her türlü soru ve taleplerle ilgilenildiğini bildirdi.

Emeğin de emeklinin de baş tacı olduğunun altını çizen Selçuk, Türkiye'nin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerin yanında olduklarını vurguladı.

Selçuk, emeklilerin ve ailelerinin bayramını kutladı.