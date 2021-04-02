Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti:

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

AA

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.