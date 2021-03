Milli sporcu bursunun kapsamı genişletildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından bugün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı.

Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen, milli sporculara ortaokul ve liselerde yüzde 100 burs imkanı sağlayan Milli Sporcu Bursu Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, daha önce 52 vakıf üniversitesiyle "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlattı.

Bu mutabakatla milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz eğitim görmelerinin önünü açarak, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençlere hem sportif kariyer hem de akademik kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.

Söz konusu çalışmanın, gerek akademi dünyasının, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve sporculara yönelik geniş vizyonunu ifade eden çok kıymetli bir çalışma olduğuna işaret eden Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve süreci anbean takip etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporculara ve gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını anımsatarak, bu sporcuların Koç, Sabancı, Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en yüksek puanlı okulların da yer aldığı 26 üniversiteye kayıt yaptırdıklarını anlattı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcularımız bu okullarda tıp, mühendislik, psikoloji, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, yazılım mühendisliği, biyomedikal gibi bölümlerde üniversite hayatlarına başlamış oldular… Aynı zamanda bu 76 sporcumuz, diğer arkadaşlarının da gelecekte akademik kariyer yoluna dahil olmaları için de öncü bir role sahip oldular. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyor, bütün sporcularımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Sporcu bursunun hayata geçmesinde emeği geçen herkese de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, bütün eğitim basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, bugün imzaladıkları protokolle sporcu bursunun kapsamına ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini bildirdi.

"HER MADALYANIN ARKASINDA BİR FEDAKARLIK HİKAYESI VAR"

Gelişmiş pek çok ülkenin; sanat, spor ve bilim alanında üstün yetenekli gençlerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemler hayata geçirdiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü yetenekli bireyler, toplam nüfusun en fazla yüzde 3 civarındaki kısmını oluşturmakta ve bu bireyler toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstlenmektedir. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip gençlerin başarılı olmaları ya da potansiyellerini bütünüyle açığa çıkarabilmeleri için farklılaştırılmış bir programa tabi tutulması gerekiyor. Spor alanında da aynı durum söz konusu… Yetişen her şampiyonun, uluslararası ölçekte alınan her madalyanın, ülkeler için birer prestij unsuru olma özelliği var. Bu durum sosyal, kültürel, hatta ekonomik olarak bir ülke için çok önemli bir durum. Yani sportif başarı, fiziksel aktiviteden çok daha fazlasına temas eden bir olgu… Başarı ise asla tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Her madalyanın arkasında bir özveri, çaba, fedakarlık hikayesi var. Gerek sporcularımızın, gerek antrenörlerimizin gerekse çok kıymetli ailelerimizin özverileri, emekleri var. Bu sporcular, çok küçük yaşlardan itibaren son derece disiplin içerisinde sürdürülen bir hayata dahil oluyorlar. Yedikleri, içtikleri, sosyal hayatları, egzersizleri, boş zaman aktiviteleri, eğlenceleri, tatilleri hayatlarına etki eden her şey kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Antrenman salonları, spor salonları, sahalar adeta ikinci bir ev haline geliyor. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde Türk spor tarihinde ilk defa altın madalya kazanan, gururumuz İbrahim Çolak çok güzel bir cümle kurmuştu; 'O 50 saniye için 19 yıl çalıştım' demişti. İşte ortaya konan özveriyi özetleyen cümle tam olarak budur."

"AİLELER, EĞİTİM VEYA SPOR ARASINDA SEÇİM YAPMAYA İTİLİYORLARDI"

Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için de uzun saatler planlı ve programlı ders çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, "İşte bu noktada sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyorlardı. Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz, süreci müstakil olaylar ekseninde değil, büyük resmin tamamını kapsayacak nitelikte ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sporda tesisleşme devrimini esas alarak, 19 yıl boyunca ülkenin dört bir yanını spor tesisleriyle donattıklarını anlatan Kasapoğlu, önceleri 1-2 branş için anca tesis erişimi sağlanabiliyorken bugün bütün branşlarda 81 ilin tamamında sporu tabana yaydıklarını kaydetti. Köylere, mahallelere kadar herkesin spora erişimini sağladıklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz daha nitelikli imkanlarla spora daha fazla dahil olmaya ve potansiyellerini açığa çıkarmaya başladılar. Sonra ilkokul seviyesinde uyguladığımız yetenek taramalarımızla potansiyeli olan çocuklarımızı keşfetme yolculuğuna başladık. Milyonlarca gencimizi taradık. Yetenekleri olanları sporcu eğitim merkezlerimizde ve olimpiyat hazırlık merkezlerimizde yetiştirme programlarımıza dahil ettik. Sporcu gelişimiyle alakalı bütün çalışmaları, ilk basamaktan itibaren gerçekleştiriyoruz. Bütün branşları kapsayan elit sporcu sayımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Millet olarak verdiğimiz emeklerin meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladığımızın altını çizmeliyim. Daha önceleri ülkemiz için hayal olan atletizm, yüzme, cimnastik, modern pentatlon gibi branşlarda bugün, tüm dünyanın ismini haykırdığı sporcularımız var. Pek çok bireysel branşta iddiamız her geçen gün artıyor. Takım sporlarında gösterdiğimiz ivmelenme herkesin takdirini ortaya koyuyor. Geleceğin parlayan yıldızının sporda da Türkiye olacağının altını çizmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, üniversite dönemine gelene kadar ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim-spor ikileminin başladığını ve gençleri huzursuz ettiğini dile getirerek, "Özellikle ortaokul ve lise dönemi, profesyonel sporcuların sportif kariyeri bırakmamaları anlamında çok kritik bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

"2 BİN 971 KONTENJANI DAHA TÜRK SPORUNUN HİZMETİNE DAHİL ETMİŞ OLUYORUZ"

İlk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı atıp mutabakat imzaladıklarını, bugünse 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER),Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneğine (TÖZOK) bağlı okullarda ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri'ni de dahil ederek artırdı. Bugün imzalayacağımız mutabakatla 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Özel okullarımızın ve kolejlerimizin büyük bir kısmında da artık sporcularımız tam burslu… Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımız mutlu olacak. Bütün eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak. Aynı zamanda okullarımız da istedikleri sporcuya burs verme imkanına sahip oluyorlar. Pek çok kolejimizin sportif hedefleri var. Bu kolejlerimizin pek çok branşta yıldızlarda, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük hedefleri var. İşte bu mutabakat, kolejlerimize branşlarda derinleşebilme fırsatını da vermiş oluyor."

Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki çalışmalarının, sporcuların kamp ve antrenman programlarına göre derslerde ve sınavlarda esnek bir uygulamaya tabi tutulmasına yönelik olacağını belirterek, "Siz değerli okullarımızın her konuda hassas olduğunuz gibi, bu hususta da gerekeni layıkıyla hayata geçireceğinize karşı en ufak bir şüphem yok. Sizler Türk sporu için elinizi taşın altına koydunuz. Sizler gençlerimizin heba olmaması için büyük bir fedakarlık örneği gösterdiniz. Üniversitelerimizle birlikte el ele vererek, bir mağduriyeti ortadan kaldırdınız. Bakanlık olarak bize de güç verdiniz. Türk sporu, sporcularımız ve ailelerimiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, bu okullarda eğitim gören sporcuların, dünyanın her yerinde hem Türkiye'yi hem de okullarını temsil edeceklerini, alacakları madalyalarla herkesi gururlandırmakla kalmayarak eğitim gördükleri kurumların marka değerine de ciddi katkılar sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, önlerinde Tokyo Olimpiyatları'nın bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah sporcularımız oradan da madalyalarla, tarihimize yeni başarıları ekleyerek dönecek. Bu vesileyle her adımda gençleri düşünen, gençlerimizin gelişimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yaptığı her konuşmada, verdiği her mülakatta önce gençler, önce fırsat eşitliği, önce gençlerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması diyen, gençlerimizin gelişimi için desteklerini asla esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bugün bizlerle beraber olan ve sporcu bursu seferberliğimize omuz veren özel okullarımızın ve kolejlerimizin değerli temsilcilerine, kıymetli hocalarımıza, spor kulüplerimize, federasyonlarımıza, paydaşlarımıza ve spor camiamızın değerli isimlerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl fakültelerde yerini alan 76 sporcumuzu yürekten kutluyorum. Ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde tüm sporcularımızı bu güzel imkandan ivedilikle faydalanmaya davet ediyorum. Yarınlarda daha fazla sporcu doktor, sporcu mühendis, sporcu avukat, sporcu sosyal bilimci göreceğiz. Bu hepimizi gururlandırıyor."