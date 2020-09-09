Bakanlar Kurum ve Kasapoğlu öğrenci yurdu inşaatında incelemede bulundu

AA

Bakanlar Kurum ve Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik Atatürk Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla yoğun bir iş birliği halinde Türkiye'nin 81 ilinde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ankara'da yapımı devam eden yurt inşaatına ilişkin bilgi veren Kurum, 2 bin 500 kişilik yurt inşaatını gezme, değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin birçok ilinde hem yurt hem stadyum hem de çocuklarımızın spor faaliyetlerini gerçekleştirecekleri alanları Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum halinde projelendirerek, TOKİ eliyle de inşaat süreçlerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede birçok stadyumu bitirdik, milletimizin hizmetine açtık, yurtlarla alakalı da çok güzel bir işbirliğimiz var. Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri adına yapılması gereken adımları kararlı bir şekilde atıyoruz. Ankara'mızda da hem yurtlarımız hem stadyumlarımız noktasında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tüm projelerimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Amacımız 2023'e giden yolda gençlerimize, çoçuklarımıza daha iyi hizmet verecek adımları atmaktır. Yurdumuzun gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

- "Yurtlar, otellerle yarışır noktaya geldi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bakanlıkların uyum içerisinde çalışmasına büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi getirdiği noktanın özellikle salgın sürecinde yurt dışından gelen vatandaşların da yurtları Türkiye'nin dört bir yanında görmesiyle çok daha anlaşılabilir bir duruma geldiğini aktaran Kasapoğlu, "Yurtlar, çok kalabalık odalardan, duş gibi imkanların çok kısıtlı olduğu süreçlerden adeta otellerle yarışır noktaya geldi. Bu anlamda çıta daha yukarılara taşınıyor, taşınacak." ifadelerini kullandı.

Yeni yurdun çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçleri yakından takibi ve koymuş olduğu vizyon bizim için önemli bir rehber ve bu rehberlik doğrultusunda ülke genelinde yatırımlarımıza devam ettiğimiz gibi Ankara'mızda da devam edeceğiz. Yaklaşık 60 yıllık mazisi olan Atatürk Yurdu'nu yeni bir anlayışla yeni bir mimari ile gençlerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yapılan iş birlikleri için Bakan Kurum'a ve ekibine de teşekkür etti.