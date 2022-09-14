Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı 0:00 / 0:00

AA

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 13, 2022

Bakan Yanık ise "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." paylaşımında bulundu.

— Derya Yanık (@deryayanikashb) September 13, 2022

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.