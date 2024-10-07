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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlığın tağşiş listesinde yer almıştı... Tarım Kredi'den açıklama geldi - Alışveriş Haberleri

        Bakanlığın tağşiş listesinde yer almıştı... Tarım Kredi'den açıklama geldi

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen hafta yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin yağ şirketi de yer aldı. Konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği yaptığı açıklamada tağşiş yapmadıklarını ve hukuki yollara başvuracaklarını bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:58
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        Tarım Kredi'den tağşiş açıklaması
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        Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’ye ait olan ancak daha sonra Tarım Kredi Yağ Şirketi’ne bağlanan Balıkesir/Gömeç’teki zeytinyağı fabrikasında üretilen zeytinyağlar da hileli çıktı.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde fabrikada üretilen natürel sızma zeytinyağlarına daha düşük kaliteli zeytinyağlarının karıştırıldığını tespit etti.

        Konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nden açıklama geldi.

        Şirketin yaptığı açıklamada tağşiş yapmadıkları ve hukuki yollara başvuracakları bildirdi.

        Açıklamanın tamamı şu şekilde:

        “Tarım Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Taklit Tağşiş listesinde yer alan Tarı Kredi Birlik Tarım Ürünleri Natürel Sızma Zeytinyağı ’da daha düşük kaliteli zeytinyağı eklenmesiyle ilgili yaşanan tespit 2020yılına ait üretimlerin sadece bir partisinde rastlanmıştır. 2021 yılında yapılan bu tespite sebep ürünün saklama koşulları ve rafta bekleme süresinin uzamasından kaynaklı sızma zeytinyağı vasfını kaybetmesiyle alakalıdır. Tarım Kredi’nin ürettiği hiçbir yağ çeşidinde farklı tohum yağı bulunmamıştır.

        Mevzuattan kaynaklı bu durum ile ilgili de gerekli itirazlar yapılmış ve konu hukuka havale edilmişti. Ayrıca listede adı geçen şirket artık ticari hayatına devam etmemekte yağ üretimi yapmamaktadır. 2022 yılından sonra yapılan modernleşme ve büyüme yatırımlarıyla sadece yağ sektöründe ticari faaliyetini yürüten Tarım Kredi Yağ Şirketi tarladan sofraya kurduğu kontrol sistemleriyle yüksek kalite standartlarında tüketicilerimize yağ üretmektedir. “

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