Bakanlığın tağşiş listesinde yer almıştı... Tarım Kredi'den açıklama geldi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’ye ait olan ancak daha sonra Tarım Kredi Yağ Şirketi’ne bağlanan Balıkesir/Gömeç’teki zeytinyağı fabrikasında üretilen zeytinyağlar da hileli çıktı.

.png

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde fabrikada üretilen natürel sızma zeytinyağlarına daha düşük kaliteli zeytinyağlarının karıştırıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nden açıklama geldi.

Şirketin yaptığı açıklamada tağşiş yapmadıkları ve hukuki yollara başvuracakları bildirdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: “Tarım Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Taklit Tağşiş listesinde yer alan Tarı Kredi Birlik Tarım Ürünleri Natürel Sızma Zeytinyağı ’da daha düşük kaliteli zeytinyağı eklenmesiyle ilgili yaşanan tespit 2020yılına ait üretimlerin sadece bir partisinde rastlanmıştır. 2021 yılında yapılan bu tespite sebep ürünün saklama koşulları ve rafta bekleme süresinin uzamasından kaynaklı sızma zeytinyağı vasfını kaybetmesiyle alakalıdır. Tarım Kredi’nin ürettiği hiçbir yağ çeşidinde farklı tohum yağı bulunmamıştır.