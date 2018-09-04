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Bakanlık 1,5 milyon yabani zeytini ekonomiye kazandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülkemizdeki yabani zeytinleri (delice) ekonomiye kazandırmak için çalışmalara devam ediyor. 2015 yılında uygulamaya konulan ve 5 yıl sürecek olan Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyon deliceyi aşılayacak olan Bakanlık, 2017 yılında 353 bin deliceyi aşıladı

04.09.2018 - 09:33 | Güncelleme: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı yürüttüğü ormancılık faaliyetlerinde, başta orman köylüsü olmak üzere vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek gayesiyle, gelir getirici tür ağaçlandırmalarına büyük önem veriyor. Bu maksatla, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında, ceviz, badem, dut, kestane, trüf ormanı, salep ormanları kuruyor ya da isteyen vatandaşlarımıza binlerce ücretsiz fidan dağıtıyor. Çalışmalarını belli bir program ve disiplin içerisinde yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu çalışmaları 5 yıllık eylem planları kapsamında yürütüyor.

“YABANİ ZEYTİNLER YILLARDIR ÜLKEMİZDE İHMAL EDİLİYORDU"

Uygulamaya koyulan bu eylem planlarından birinin de Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yabani zeytinler yıllardır ülkemizde ihmal ediliyordu. Bozuk orman alanları içerisinde yer alan ve özellikle maki formasyonu içerisinde yayılış gösteren yabani zeytinleri aşılayarak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. 2015 ve 2019 yılları arasındaki 5 yıllık sürede uygulanacak bu eylem planı ile 1,5 milyon yabani zeytini diğer bir deyişle deliceyi aşılayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

2017’DE 353 BİN YABANİ ZEYTİN AŞILANDI

Eylem planı çerçevesinde 1 milyon 430 bin 230 adet yabani zeytin aşılanacak, 69 bin 820 adet aşılı zeytin fidanını ise toprakla buluşturulacak. Böylece toplamda 1 milyon 500 bin adet zeytin ağacı ekonomiye kazandırılacak.
Eylem planı kapsamında 2015 yılında 255 bin 100 adet delice aşılanarak, 18 bin 135 adet aşılı zeytin fidanı dikilmişti. 2016 yılında 387 bin 595 adet yabani zeytin aşılanarak, 36 bin 748 adet aşılı zeytin fidanı, 2017 yılında ise 353 bin 215 adet yabani zeytin aşılanarak, 17 bin 670 adet aşılı zeytin fidanı toprakla buluşturulmuştu.2018 yılı içerisinde bu güne kadar yapılan çalışmalarda da 264 bin 185 adet yabani zeytin aşılanarak, 19 bin adet aşılı zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

2018 HEDEFİ YAKLAŞIK 310 BİN AŞI

5 yıl süreli eylem planında yapılan çalışmalar ile aşılamada yüzde 88, dikimde ise yüzde 131 seviyelerini yakaladıklarını vurgulayan Dr. Bekir Pakdemirli, 2018 yılı hedeflerinin 309 bin 647 adet yabani zeytin aşılanması olduğunu ifade etti.

ZEYTİNLİKLERDEN FAYDALANMA HAKKI KURA İLE BELİRLENECEK KİŞİLERE VERİLECEK

Eylem planının başta köy muhtarları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yapacağımız aşılama çalışmaları ve dikilecek fidanlar neticesinde zeytinlikler tesis edeceğiz. Bu zeytinliklerden elde edilecek ürünlerden faydalanma hakları ise eşit ve adil bir şekilde çekilecek kura ile mahalli halktan müracaat edeceklere verilecek” dedi.

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