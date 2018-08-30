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Bakanlık çocuğun icrayla teslimi davasına müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bağcılar'da küçük bir kızın icra yoluyla babasından alınarak, annesine teslim edilmesi olayıyla ilgili, "Davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacak" dedi

30.08.2018 - 21:37 | Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bağcılar'da küçük bir kızın icra yoluyla babasından alınarak, annesine teslim edilmesi olayıyla ilgili, "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacak." bilgisini verdi.

Dün bazı basın yayın organlarında "İcra memurları küçük kızı babasından böyle aldı" başlıklı haberlerin yayımlanması üzerine Bakan Selçuk, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerine konuyla ilgili talimat verdi. Müdürlük kısa sürede incelemelerini tamamladı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararlarıyla desteklenmesi, özellikle çocuk ve ergen psikiyatristince çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır."

Selçuk, "çocukların icra yoluyla teslimi" konusunda, mevcut kanunun değiştirilmesi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

 

 

 

 

 

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