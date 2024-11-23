Bakanlık harekete geçti! 2 çocuğa kötü muamele! 1 kişi gözaltında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudundaki kızarıklıklar üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında 1 bakım personeli açığa alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te devlet koruması altındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Açıklamada, "Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmiştir. Bununla ilgili 13 Kasım'da tutanak hazırlanmasıyla birlikte kamera kayıtları geçmişe dönük incelenmiştir. Sağlık kontrolleri ve çocukların yaş ve psikolojik durumuna uygun yapılan psikolojik görüşmeler neticesinde konunun detaylı incelenmesi için İl Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir" denildi.