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HaberlerGündem3. SayfaKORSAN... Son dakika: Bakanlık logolu minibüs korsan çıktı - Haberler
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Bakanlık logolu minibüs korsan çıktı

Adana'da, üzerinde "T.C. Sağlık Bakanlığı" yazısı ve bakanlığın logosu bulunan minibüsle şehir içi ve şehirler arası korsan yolcu taşımacılığı yapan sürücüye 6 bin 844 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi

KORSAN... Son dakika: Bakanlık logolu minibüs korsan çıktı - Haberler
AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogar'da üzerinde "T.C. Sağlık Bakanlığı" yazısı ve bakanlık logosunun bulunduğu 01 ACC 692 plakalı minibüsü şüphe üzerine inceledi. Ekipler, içinde 6 yolcunun bulunduğu minibüsteki bakanlık yazısı ve logosunun usulsüz bulundurulduğunu tespit etti.

Ayrıca sürücü Özgür G'nin şehir içi ve şehirler arası korsan yolcu taşımacılığı yaptığı, güvenlik güçlerinin uygulama noktalarından kolay geçiş yapmak için bu yönteme başvurduğu belirlendi. Polis, sürücüye "korsan yolcu taşımacılığı yapmak" ve "izin almaksızın veya tescil ettirmeden logo bulundurmak"tan 6 bin 844 lira ceza kesti, araç da 60 gün trafikten men edildi.

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