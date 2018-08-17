Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, bakanlığın kredi kanallarını açık tutmak üzere aldığı tedbirlere ilişkin, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu. Bakanlık, bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı." ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

“Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkanı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. Dolayısıyla bakanlık aldığı kararla, finans sektörüne, reel sektörün yanında olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetimimiz son derece proaktif önlemlerle piyasalara güç verdi. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece yerindedir ve iş dünyasının acil sorunlarına somut bir çözüm getirmektedir.”

"BAKANLIK SON KARARLA REEL SEKTÖRÜN ARKASINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı son kararla reel sektörün arkasında olduğunu gösterdiğini aktararak, "Diyelim ki 3 milyon dolar kredi kullandınız. Karşılığında da 12 milyon TL teminat verdiniz. Doların 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasıyla normalde 18 milyon TL teminata ihtiyacınız oluyor. Düzenleme ile banka artık aradaki fark kadar, 6 milyon liralık ilave bir teminat istemeyecek. Firmalarımız için bu hayati bir düzenlemedir. Çünkü kurdaki dalgalanma sebebiyle toplam risk her gün değişiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir düzenlemenin de kredi gecikmelerinin, karşılıksız çek ve protesto edilen senetlerin artık Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecek olmasına işaret eden Avdagiç, "Böylece firmalarımızın ödeyemedikleri çek ve senetleri, ‘mücbir sebepten ödenmedi’ diye kabul edilirse, bankalar tarafından kara listeye alınmayacak. Finansal olarak üzerine gelinmesi engellenmiş olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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