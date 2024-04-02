Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada çıkan iddialara yanıt geldi
Giriş: 02.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Gaziantep’te oturan Suriyeli bir aile, 8 yaşında olan çocuklarını evlendirdi” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı
Açıklamada "Yapılan incelemeler neticesinde görüntülerin yurt dışı kaynaklı ve eski olduğu tespit edilmişti. Olayın Türliye'de yaşandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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