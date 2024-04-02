Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Gaziantep’te oturan Suriyeli bir aile, 8 yaşında olan çocuklarını evlendirdi” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı

Açıklamada "Yapılan incelemeler neticesinde görüntülerin yurt dışı kaynaklı ve eski olduğu tespit edilmişti. Olayın Türliye'de yaşandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.